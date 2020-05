Covid-19

As famílias do concelho de Anadia em "situação de maior vulnerabilidade socioeconómica, face à pandemia da covid-19", vão beneficiar, durante um prazo máximo de três meses, de novas medidas extraordinárias de apoio, foi hoje anunciado.

A Câmara Municipal presidida por Teresa Cardoso aprovou um conjunto de medidas extraordinárias, "com o intuito de reforçar a Ação Social e a Educação" durante o período de combate à propagação do novo coronavírus.

Os apoios destinam-se aos agregados familiares que tenham perdido totalmente os seus rendimentos ou cujo rendimento 'per capita' seja inferior a 60% do valor do salário mínimo mensal, decorrente da atual situação de pandemia.