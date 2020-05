Actualidade

O pai da criança encontrada morta no domingo em Peniche terá sido o autor do crime, de acordo com o juiz de instrução do Tribunal de Leiria, que hoje decretou a prisão preventiva ao homem e à madrasta da menina.

O pai da criança terá concretizado, "como autor, um crime de homicídio qualificado e de violência doméstica", refere o comunicado lido por uma oficial de justiça com as medidas de coação decretadas pelo juiz de instrução do Tribunal de Leiria.

No comunicado lido publicamente, o juiz refere que a madrasta da criança está "fortemente indiciada" de ser a autora de um "homicídio qualificado por omissão e sob dolo eventual".