Covid-19

O presidente da Câmara de Idanha-a-Nova afirmou hoje que é preferível ter uma economia mais debilitada do que disseminar uma doença e disse concordar com o encerramento das fronteiras terrestres com Espanha para além do dia 14.

"Obviamente que estamos de acordo com a decisão de manter as fronteiras fechadas como até aqui. Defendemos sempre esta decisão. Não faz sentido abrir as fronteiras ainda com todos os casos problemáticos que se registam em Espanha. Tem que haver controlo e estamos de acordo", afirmou hoje Armindo Jacinto à agência Lusa.

O Conselho de Ministros aprovou, na segunda-feira, por via eletrónica, a resolução que vai manter para além do dia 14 o encerramento das fronteiras terrestres com Espanha.