Covid-19

O Mosteiro da Batalha, no distrito de Leiria, reabre portas ao público na segunda-feira com obrigatoriedade de uso de máscaras pelos visitantes, mas "sem alterações muito significativas" de segurança impostas pela pandemia da covid-19, disse o diretor do monumento.

Segundo Joaquim Ruivo, o facto de o monumento Património da Humanidade da UNESCO ter sempre permitido aos turistas um percurso "muito linear e não cruzado" apresenta-se agora "em seu benefício", pelo que as limitações ao circuito habitual de visita "não serão muito significativas".

O diretor realçou à agência Lusa que os espaços utilizados pelos visitantes são, sobretudo, "abertos e amplos", como na igreja, nos claustros e nas Capelas Imperfeitas. "Isso favorece a medida de distanciamento entre visitantes".