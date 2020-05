Actualidade

(CORREÇÃO DO TÍTULO E DO PRIMEIRO PARÁGRAFO) Lisboa, 13 mai 2020 (Lusa) - O Governo já transferiu 538 milhões de euros em reembolsos do IRS, correspondentes a mais de 600 mil reembolsos, anunciaram hoje o ministro das Finanças e o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. (CORRIGE NO TÍTULO E NO PRIMEIRO PARÁGRAFO O VALOR DE TRANSFERÊNCIAS DE REEMBOLSOS QUE É 538 MILHÕES DE EUROS E NÃO DE 528 MILHÕES DE EUROS).

"Após as dificuldades iniciais, ao décimo dia após o primeiro reembolso alcançámos já 538 milhões de euros de reembolsos, mais 10% do que em 2019 no mesmo momento da campanha do IRS, representando já 19% do total de reembolsos estimados, quando no ano passado estávamos em 15% do total", disse o ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno na sua intervenção inicial numa audição regimental da Comissão de Orçamento e Finanças (COF).

Mais tarde, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, referiu que já foram feitos mais de 600 mil reembolsos do imposto, mesmo em contexto da pandemia de covid-19, em que o sistema não teve "nenhum problema".