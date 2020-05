Covid-19

O Lesoto, o único país em África que permanecia até agora sem casos de covid-19, anunciou hoje ter registado a primeira infeção, correspondente a um cidadão vindo do estrangeiro.

"O que o Centro Nacional de Comando de Emergência do Lesoto [NECC] pode confirmar é que o caso é importado do Médio Oriente, sem sinais ou sintomas", explicaram as autoridades sanitárias do pequeno reino, localizado no meio da África do Sul, através da rede social Twitter.

Numa declaração oficial posterior, o Ministério da Saúde do Lesoto explicou que o resultado positivo foi confirmado esta terça-feira, após a realização de 81 testes entre pessoas que tinham vindo da África do Sul e da Arábia Saudita.