Covid-19

O presidente da Câmara Municipal de Viseu disse hoje à agência Lusa que na última quinzena de maio serão distribuídas pela população 90 mil máscaras reutilizáveis.

"Todas as habitações de Viseu vão receber por correio duas máscaras reutilizáveis. Optámos por esta modalidade, porque se forem descartáveis ao fim de três ou quatro horas deitam-se fora e pronto. Estas reutilizáveis, após a lavagem a determinada temperatura, podem ser reutilizáveis umas dezenas de vezes", explicou António Almeida Henriques.

Nas contas do autarca, a "encomenda" será entregue, "seguramente, na segunda quinzena de maio" e do "pacote" faz parte "um folheto com recomendações de segurança e duas máscaras por habitação", sendo que "nas famílias numerosas serão acrescentadas mais" algumas.