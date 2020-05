Actualidade

Os concursos da Direção-Geral das Artes de apoio a projetos nos domínios da Criação e Edição, da Programação e Desenvolvimento de Públicos e da Internacionalização, no valor de 2,8 milhões de euros, serão os primeiros a abrir este ano.

Segundo a Declaração Anual 2020 da Direção-Geral das Artes (DGArtes), publicada hoje no 'site' deste organismo, "os três concursos com maior expressão financeira, contemplando todas as áreas artísticas - nas artes performativas: o circo contemporâneo e artes de rua, a dança, a música e o teatro; nas artes visuais: a arquitetura, as artes plásticas, o design, a fotografia e os novos media; e o cruzamento disciplinar" -, têm estabelecido o mês de maio como "prazo limite de abertura".

Os três concursos "com maior expressão financeira" são os de apoio a projetos nos domínios da Criação e Edição (com uma dotação de 1,7 milhões de euros), da Programação e Desenvolvimento de Públicos (700 mil euros) e da Internacionalização (400 mil euros).