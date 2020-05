Covid-19

Os Ministérios da Saúde e do Mar estão a articular com as autarquias medidas de prevenção para o setor das pescas que incluem a "possibilidade de testar pescadores" à covid-19, disse hoje o secretário de Estado da Saúde.

"Sabemos que a questão das pescas é sensível, nomeadamente na pesca do cerco e da sardinha, pescas que se aproximam nesta fase. São embarcações onde confluem muita gente em aglomerados", disse António Lacerda Sales.

O governante, que falava na conferência de na conferência de imprensa diária de atualização sobre a pandemia em Portugal, disse que as medidas "estão a ser articuladas" entre o Ministério do Mar, as autarquias locais e o Ministério da Saúde.