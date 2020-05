Actualidade

O Ministério das Minas e Hidrocarbonetos da Guiné Equatorial anunciou hoje que adjudicou à companhia norte-americana Nexant o estudo de viabilidade de uma nova central de formaldeído, um componente essencial para a produção de produtos manufaturados.

"Estamos no rumo certo para garantir vários projetos no âmbito do Ano do Investimento 2020, depois de termos atribuído o estudo de viabilidade para uma refinaria petrolífera no último mês, e de termos adjudicado o estudo de viabilidade para a fábrica de metanol esta semana", comentou o ministro Gabriel Lima, citado no comunicado distribuído pela Câmara de Energia Africana.

O formaldeído é um dos principais componentes na produção de plásticos, roupa e papel, sendo muito usado nas indústria que usam produtos derivados da madeira.