Covid-19

A Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) defende a reabertura das suas lojas já na segunda-feira e não apenas em 01 de junho, conforme previsto, sustentando que podem dar "um contributo fundamental para a retoma" económica.

Num comunicado divulgado hoje, a APCC considera que "as regras que o Governo definiu para a reabertura do comércio - nomeadamente o comércio não alimentar e a restauração - devem aplicar-se também a todos os lojistas dos centros comerciais já em 18 de maio, tal como aconteceu na fase 1 do Plano de Desconfinamento".

Garantindo que os centros comerciais estão "preparados para reabertura total das lojas" já na próxima segunda-feira, o presidente da associação sustenta que estes estabelecimentos, "responsáveis por mais de 100 mil postos de trabalho em Portugal, podem dar um contributo fundamental para a retoma da economia, pelo que é essencial o seu regresso ao normal funcionamento o mais brevemente possível".