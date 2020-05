Covid-19

O Município de Ansião anunciou hoje a criação de uma plataforma de apoio à educação, com o objetivo de promover a interação e o trabalho em rede, cada vez mais necessário e, de momento, essencial.

Esta plataforma criada pelo Município de Ansião, no distrito de Leiria, pretende ser mais acessível a toda a comunidade educativa, permitindo consultar informações relativas às candidaturas à Ação Social Escolar ou efetuar inscrição nas Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), da educação pré-escolar, e nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), do 1.º ciclo do ensino básico, refere uma nota de imprensa.

Através deste sistema é também possível efetuar a requisição de transporte escolar, do pré-escolar ao ensino secundário, e aceder gratuitamente a conteúdos educativos digitais dirigidos ao pré-escolar e ao 1.º ciclo no âmbito do ensino a distância.