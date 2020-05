Covid-19

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, admitiu hoje no Parlamento que "a situação de pandemia" da covid-19 "alterou profundamente" o contexto das políticas públicas para o setor e falou de um reajustamento.

"As decisões que já tínhamos praticamente adotado no que diz respeito a 'dossiers' como modelo de apoio às artes, os modelos de financiamento das estruturas no cinema, o plano de modernização e investimentos em património cultural, naturalmente têm de ser reajustados", disse Graça Fonseca no final de quatro horas de audição, na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação.

Na audição, a ministra referiu que esta semana terá nova ronda de reuniões com entidades representativas do setor, por causa da reabertura progressiva dos equipamentos culturais, e que este mês acontecerá a primeira reunião do grupo de trabalho criado pelos ministérios da Cultura, das Finanças e do Trabalho sobre os regimes dos contratos laborais dos profissionais do espetáculo.