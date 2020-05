Covid-19

O município de Proença-a-Nova está a delinear uma estratégia comum com os alojamentos para a época do verão e aguarda pela publicitação das medidas do Governo para as praias fluviais, foi hoje anunciado.

"Com a restrição das viagens aéreas, é expectável que muitos portugueses optem por viagens dentro do país e poderemos aproveitar este impulso para nos divulgarmos como destino turístico que aposta na segurança de todos, de quem nos visita, mas também de quem aqui reside", explica, em comunicado, o presidente deste município do distrito de Castelo Branco.

João Lobo sublinha que está a aguardar pelas medidas que o Governo vai publicitar sobre as regras para frequentar as praias fluviais.