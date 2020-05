Covid-19

Quatro das maiores associações representativas do setor aeronáutico europeu criticaram hoje a "falta de liderança" da Comissão Europeia, lamentando as "recomendações confusas" relativamente aos 'vouchers', numa altura em que os reembolsos ascendem a 9,2 mil milhões de euros.

"A falta de liderança da Comissão Europeia não aliviará e poderá mesmo contribuir para o desespero financeiro das companhias aéreas e da indústria do turismo em geral", afirmam num comunicado conjunto a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA), a Companhias aéreas para a Europa (A4E), a Representação internacional das companhias aéreas na Europa (AIRE) e a Associação de companhias aéreas das regiões europeias (ERA).

Por detrás do descontentamento destas entidades estão as recomendações "dececionantes e confusas" hoje emitidas pela Comissão Europeia, que, segundo argumentam, "criarão mais confusão para as companhias aéreas e para os passageiros numa altura em que é urgentemente necessária uma ação regulamentar clara e decisiva".