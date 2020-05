Covid-19

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) pediu hoje o fim do 'lay-off' na TAP no final de maio e apelou a empresas e Governo para que seja retomada a situação salarial normal.

"O SITAVA tem intervindo junto das entidades competentes, onde somos ouvidos, no sentido de terminar a aplicação do 'lay-off', no fim deste mês de maio, e tem apelado às empresas e ao próprio Governo para que seja retomada a situação salarial normal, ainda que a retoma de atividade aconteça de forma progressiva", informou o sindicato, em comunicado.

De acordo com aquela estrutura, a "pesadíssima" perda de rendimentos dos trabalhadores da TAP está a provocar "situações de grande instabilidade no universo de trabalhadores do grupo, algumas delas até dramáticas e que carecem de rápida intervenção".