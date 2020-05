Covid-19

O Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB), Covilhã, está a iniciar a "retoma gradual" da atividade com critérios de segurança e horário alargado para as consultas, depois das alterações implementadas devido à covid-19, foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, esta unidade de saúde do distrito de Castelo Branco explica que, em paralelo com a retoma, será mantido o "funcionamento global da estrutura que foi criada para combate à covid-19, de modo a responder às necessidades relacionadas com eventuais novos surtos da pandemia".

"Desta forma, a reprogramação da atividade do CHUCB resulta de uma estratégia assente em critérios de segurança e de resposta efetiva à população, cujas principais medidas passam por privilegiar sempre que possível o recurso à teleconsulta, o alargamento do horário de consultas, que desde a passada semana ocorrem entre as 08:00 e as 20:00", especifica a informação.