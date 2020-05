Tancos

O juiz de instrução Carlos Alexandre vai comunicar a 26 de junho a decisão de levar ou não os arguidos do processo de Tancos a julgamento, disse à Lusa fonte da defesa.

Hoje terminaram as sessões do debate instrutório, uma fase em que o juiz ouviu as alegações do Ministério Público e dos advogados que pediram a abertura da fase de instrução do processo que investigou o furto e achamento do armamento subtraído aos paióis de Tancos.

A instrução é uma fase facultativa do processo para recolha de prova dirigida por um juiz e foi pedida por 15 dos 23 arguidos envolvidos no caso.