Actualidade

O novo romance da escritora italiana Elena Ferrante, "La vita bugiarda degli adulti", que já tem tradução e publicação garantida em Portugal pela Relógio d'Água, vai ser adaptado a série pela Netflix, anunciou a plataforma de 'streaming'.

"A vida mentirosa dos adultos", na sua tradução para português, vai ser publicado em setembro pela Relógio d'Água, editora que tem lançado toda a obra da escritora italiana em Portugal.

Este romance, o oitavo de Elena Ferrante, foi publicado em Itália em novembro de 2019 e será uma série televisiva da Netflix, à semelhança do que aconteceu com a tetralogia napolitana de "A amiga genial", que foi adaptada a série pela HBO em coprodução com a televisão pública italiana Rai.