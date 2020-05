Covid-19

Os espaços culturais do concelho de Leiria sob a alçada do município vão abrir no dia 25, permanecendo diversos deles com entrada livre até 30 de setembro para compensar as dificuldades financeiras da população, anunciou hoje a Câmara.

Encerrados na sequência da pandemia da covid-19, Agromuseu Municipal Dona Julinha, Banco das Artes Galeria, mimo - Museu da Imagem em Movimento, Museu de Leiria, Moinho do Papel, Teatro José Lúcio da Silva e Teatro Miguel Franco vão voltar à atividade com várias ações de prevenção.

Em nota divulgada hoje, o município avança que em todos será obrigatório o uso de máscara e será disponibilizado desinfetante, ao mesmo tempo que haverá um "reforço da higienização dos espaços, instalação de separadores físicos e de sinalização, controlo do fluxo de visitantes, redução da lotação das salas de espetáculos, criação de circuitos promotores do distanciamento social e de alternativas interativas".