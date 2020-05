Actualidade

O diretor-geral da Autoeuropa, Miguel Sanches, assumiu hoje perante o primeiro-ministro e o Presidente da República o desafio de colocar a fábrica de Palmela a produzir mais veículos Volkswagen do que a Alemanha.

"Temos de criar as condições para que se façam mais Volkswagen em Portugal do que na Alemanha, é o desafio que temos", afirmou Miguel Sanches, durante a visita conjunta que o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, fizeram à fábrica de Palmela, no distrito de Setúbal.

Enquanto caminhavam pela fábrica, rodeados por jornalistas, após ouvir estas palavras, Marcelo Rebelo de Sousa observou: "Mas esse é o objetivo". E o primeiro-ministro também concordou: "Sim, sim".