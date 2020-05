Covid-19

A administração Jerónimo Martins reviu em baixa a proposta de pagamento de dividendos relativos a 2019 e vai agora propor o pagamento de 0,207 euros brutos por ação em vez dos anteriores 0,345 euros.

No comunicado dos resultados relativos ao primeiro trimestre, hoje divulgado, a dona do Pingo Doce adianta que, "dado o atual contexto mundial e a elevada incerteza prevalecente, o Conselho de Administração decidiu propor na assembleia-geral, a realizar em 25 de junho, a distribuição, para já, de dividendos no montante de 130,1 milhões de euros, revendo a distribuição de 216,8 milhões de euros anunciada a 20 de fevereiro de 2020".

Esta distribuição corresponde a um dividendo bruto de 0,207 euros por ação, o que compara com os 0,345 euros por ação anunciados em fevereiro.