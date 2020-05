Covid-19

Póvoa de Varzim, Porto, 13 mai (2020) A Associação Pró Maior Segurança dos Homens do Mar (APMSHM) prevê que cerca de dois mil pescadores, que operam na zona norte do país, possam, em breve, ser testados à covid-19.

A iniciativa vem ao encontro de uma pretensão que a associação vinha a defender nos últimos meses, mas que só agora foi articulada com os Ministérios do Mar e da Saúde, embora sem uma data definida para arrancar.

"Na região norte, os testes devem começar a ser feitos na sede da associação e abranger 2000 pescadores, da zona da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Temos ainda de acertar o processo para os pescadores que trabalham em Viana do Castelo e Esposende, e também para os dos portos de Matosinhos, Figueira da Foz e Aveiro, embora a maior parte seja natural da zona de Caxinas, Vila do Conde", explicou. José Festas, presidente da APMSHM, à Lusa.