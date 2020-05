Actualidade

O município de Vila Nova de Poiares estreia na quinta-feira, às 18:00, o documentário em vídeo "Barro preto, cultura e tradição", na sua página oficial do Facebook, anunciou hoje a Câmara Municipal.

A iniciativa, integrada no projeto europeu "Bom dia cerâmica 2020", pretende ser "um tributo a todos aqueles que ao longo do tempo têm contribuído para a preservação deste património cultural" do concelho, "em particular o seu artesanato, cuja diversidade e riqueza granjearam prestígio e notoriedade por todo o país", afirma o presidente da autarquia, João Miguel Henriques.

"A defesa do património cultural e preservação das tradições são elementos-chave na construção de uma identidade coletiva e no reforço do sentimento de pertença a uma comunidade e um povo", afirma João Miguel Henriques, citado numa nota da Câmara enviada hoje à agência Lusa.