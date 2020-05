Covid-19

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, salientou hoje que a saúde não pode ser transformada em arma e fez um minuto de silêncio pelos profissionais do setor que morrem "para salvar vidas".

O alerta foi deixado um dia depois do Dia Internacional do Enfermeiro, mas também de um ataque a um hospital da organização Médicos Sem Fronteiras no Afeganistão, que matou mais de duas dezenas de pessoas, incluindo crianças e enfermeiras.

Numa conferência de imprensa 'online' na sede da organização, em Genebra, Tedros Ghebreyesus afirmou que ficou chocado e muito triste com a notícia do ataque e acrescentou que os profissionais de saúde, e os civis, nunca deviam ser um alvo e que o mundo precisa de paz para a saúde e de saúde para a paz.