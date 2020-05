Covid-19

Os responsáveis das creches consideram as novas orientações da Direção-Geral da Saúde mais adequadas, pois "deixaram de ser normativas" podendo adaptar-se à realidade das instituições, defendeu a associação representativa do setor.

"A situação é um pouco diferente, porque as normas são maioritariamente orientadoras e as que são obrigatórias fazem sentido", disse à Lusa Susana Batista, presidente da Associação de Creches e de Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou hoje um conjunto de normas orientadoras que as creches devem pôr em prática a partir da próxima segunda-feira, quando voltarem a receber as crianças.