Actualidade

Uma equipa de investigadores australianos desenvolveu uma técnica com recurso a microalgas que permite que os corais fiquem mais tolerantes ao aquecimento dos oceanos, provocado pelas mudanças climáticas, tendo a descoberta sido hoje anunciada.

"As mudanças climáticas reduziram a cobertura dos corais, e os corais sobreviventes estão sob pressão crescente à medida que as temperaturas da água aumentam, e que sobem a frequência e a gravidade dos eventos de branqueamento de corais", realçou em comunicado Patrick Buerger, da Organização para a Investigação Científica e Industrial da Commonwealth (CSIRO), acrescentando que "os bancos de corais estão em declínio em todo o mundo".

Os corais com maior tolerância ao calor têm o potencial de reduzir o impacto do branqueamento dos recifes causado pelas ondas de calor marinhas, que são cada vez mais comuns devido às alterações climáticas, de acordo com as conclusões da investigação que, além da agência científica australiana também envolveu investigadores do Instituto Australiano das Ciências Marinhas (AIMS) e da Universidade de Melbourne.