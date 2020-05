Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que o ministro das Finanças "não tem condições para continuar" no Governo, considerando que será uma má decisão se António Costa mantiver "um ministro que não lhe foi leal".

"Se estava mal, com esta prestação na Assembleia da República, Centeno ainda ficou pior. Não tem condições para continuar! Mal vai um primeiro-ministro que mantém um ministro que não lhe foi leal, que tem a crítica pública do Presidente da República, que a bancada do PS não defendeu e que diz ser irresponsável fazer o que o primeiro-ministro anunciou", defendeu Rio, numa publicação na sua conta oficial da rede social Twitter.

SMA // JPS