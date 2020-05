Covid-19

A Jerónimo Martins considera que "todos os negócios serão impactados" pela pandemia de covid-19 e, dada a sua imprevisibilidade, reviu o seu programa de investimento anunciado em fevereiro, anunciou hoje a dona do Pingo Doce.

"As nossas companhias estão sólidas e preparadas para enfrentar os desafios que se venham a colocar e para efetuar os ajustes necessários", no entanto, dada a falta de visibilidade e por prudência, revimos o programa de capex [investimento] e retiramos" as orientações para este ano, refere a dona do Pingo Doce, no comunicado dos resultados do primeiro trimestre.

Em 20 de fevereiro, o grupo anunciou que pretendia investir entre 700 e 750 milhões de euros este ano.