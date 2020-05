Covid-19

A Plateia - Associação Profissionais das Artes Cénicas alertou hoje para a falta de comunicação dos resultados da Linha de Apoio de Emergência ao Setor das Artes, aos concorrentes, até ao final do dia, embora dados globais sejam conhecidos desde manhã.

Num comunicado partilhado pelas 19:00 na rede social Facebook, a Plateia defende que "os resultados, hoje anunciados (mas até agora ainda não comunicados aos concorrentes), do concurso para financiamento às artes intitulado 'Linha de Apoio de Emergência às Artes', com o orçamento de 1 milhão de euros entretanto reforçado, vêm provar a manifesta insuficiência desta medida para responder às necessidades do setor paralisado".

Segundo o Ministério da Cultura, a Linha de Apoio de Emergência ao Setor das Artes, com uma dotação inicial de um milhão de euros, e entretanto reforçada com 700 mil euros, vai apoiar 311 projetos, em 1.025 pedidos recebidos.