Covid-19

A Jerónimo Martins suspendeu o arranque de projetos de construção de novas lojas devido à pandemia de covid-19 e diz que custos para garantir segurança das atividades foi de 15,5 milhões de euros em março.

"Os primeiros impactos da pandemia na operação começaram a sentir-se, na Polónia e em Portugal, nas duas primeiras semanas de março, com um crescimento acentuado das vendas em determinadas categorias a refletir os receios dos consumidores de não conseguirem aceder a produtos alimentares essenciais durante a pandemia", afirma a Jerónimo Martins, no comunicado dos resultados do primeiro trimestre.

"Em março, os custos incorridos nas várias unidades de negócio e estruturas do grupo para garantir a segurança e a sustentabilidade das atividades estimam-se em cerca de 15,5 milhões de euros", adianta a empresa.