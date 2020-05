BCE

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, manifestou-se hoje preocupado com a decisão do Tribunal Constitucional alemão sobre a compra de ativos por parte do Banco Central Europeu.

"Preocupa-nos. O que nos parece é que de facto é um aviso de quando se estão a falar de outras formas de financiamento comunitário, e dentro daquilo que são as possibilidades que existem na União Europeia", disse Paulo Macedo na apresentação de resultados da CGD, na sede do banco, em Lisboa.