Covid-19

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, considerou hoje que, devido à pandemia de covid-19, é improvável que os representantes de vários países consigam participar na Assembleia Geral anual do organismo, em setembro.

Numa entrevista publicada no semanário Paris Match, citada pela agência France-Presse, Guterres disse que as Nações Unidas estão a estudar "as diferentes alternativas" oferecidas pela tecnologia para realizar reunião.

Os embaixadores de vários países já estão a prever o recurso à videoconferência para assinalar o 75.º aniversário da ONU, face à pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).