Actualidade

A estatal brasileira Petrobras anunciou quarta-feira o início do processo de venda de quatro centrais termoelétricas, parte do ambicioso plano de desinvestimento lançado há três anos para enfrentar problemas financeiros e a dívida elevada.

A petrolífera estatal, a maior empresa do Brasil, anunciou em comunicado que colocou em andamento a etapa de divulgação de "oportunidades de negócios" para os interessados em três centrais termoelétricas movimentadas a diesel, localizadas no estado da Bahia (nordeste do Brasil), e uma quarta fixada no sul do estado do Rio Grande do Sul, com capacidade para operar a diesel ou gás natural.

Trata-se das três unidades do Polo de Camaçari (Bahia) e da unidade termoelétrica de Canoas (Rio Grande do Sul, estado que faz fronteira com a Argentina e Uruguai).