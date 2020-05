Covid-19

Pelo menos 40 pessoas morreram no México após terem ingerido álcool adulterado, vendido desde que várias localidades proibiram a venda de bebidas alcoólicas durante o confinamento devido à pandemia da covid-19, informaram esta quarta-feira as autoridades.

As mortes, as mais recentes numa série que se iniciou em finais de abril, ocorreram em dois estados do México, no centro do país.

Na localidade de Chiconcuautla, no estado de Puebla, pelo menos 18 pessoas morreram por intoxicação com metanol, segundo o jornal mexicano Reforma.