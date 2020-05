Actualidade

A AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, com escritório em São Francisco, EUA, lançou o programa "Portugal to Take Off" para ajudar empresas portuguesas de base tecnológica a entrar no mercado da Califórnia.

O programa de aceleração terá uma duração de seis meses e vai selecionar dez 'startups' portuguesas para terem acesso a consultoria especializada, a uma rede de empresários e investidores locais e a apoio por parte de pessoas da região.

Com as candidaturas a decorrerem em maio, a seleção será feita em junho e as atividades começarão no final desse mês, estando previstas duas viagens até à Califórnia em agosto e outubro.