Covid-19

Um forte tufão deve atingir hoje as Filipinas, com as autoridades a tentarem deslocar dezenas de milhares de pessoas e, ao mesmo tempo, a evitarem a sobrelotação em abrigos que pode potenciar o contágio com a covid-19.

O primeiro tufão a atingir o país este ano deve atingir ainda hoje a costa leste.

As Filipinas procuram prepara-se para o tufão enquanto tentam combater os surtos de covid-19, confinando a população em casa e proibindo concentrações que podem desencadear mais infeções.