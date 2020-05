Covid-19

O Bangladesh construiu um grande hospital de campanha em três semanas para acomodar pacientes infetados com a covid-19, no momento em que cresce o número de casos no país asiático.

Sob confinamento obrigatório, o Bangladesh registou desde o início da pandemia 269 mortos e quase 18 mil casos. Contudo, os especialistas acreditam que esses números são apenas parciais, devido a uma baixa taxa de deteção.

Atualmente, apenas alguns hospitais públicos do Bangladesh estão a tratar pacientes da covid-19.