Covid-19

Perto de 600 mil australianos perderam o emprego em abril, por causa do impacto económico da pandemia da covid-19, a variação mensal mais alta em cerca de 40 anos, segundo dados oficiais.

O instituto de estatística australiano (ABS, na sigla em inglês) indicou hoje que 594.300 pessoas ficaram desempregadas no último mês.

Desde que o instituto começou a contabilizar as variações mensais no desemprego, em 1978, que não se registava um aumento tão grande do número de desempregados em apenas um mês.