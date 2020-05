Actualidade

As exportações de soja do Brasil para a China atingiram novo recorde mensal, em abril, ilustrando a crescente importância da produção brasileira, apesar do compromisso de Pequim em aumentar as importações oriundas dos Estados Unidos.

Segundo dados preliminares da firma britânica de transportes marítimos Braemar ACM, cerca de 9,3 milhões de toneladas de soja foram embarcados dos portos brasileiros para a China no mês passado.

A Associação Brasileira da Indústria de Óleo Vegetal (Abiove) manteve assim a sua previsão de colheita para 2020, num montante recorde de 123,7 milhões de toneladas, em comparação com 120 milhões, em 2019, apesar do acordo comercial assinado entre Pequim e Washington, em 15 de janeiro passado.