Covid-19

A equipa de docentes da licenciatura em Terapia da Fala da Escola Superior de Saúde do Politécnico de Leiria participou num projeto internacional, que visa facilitar a comunicação de doentes entubados, devido à pandemia da covid-19.

Coordenadora do Departamento de Ciências e Tecnologias da Saúde da Escola Superior de Saúde (ESSLei) e investigadora do CiTechCare, Elsa Marta Soares, explicou que alguns doentes diagnosticados com a covid-19 necessitam de suporte respiratório e "podem ficar impossibilitados de falar, o que afeta todo o processo comunicativo entre o doente e os profissionais de saúde".

"Conscientes desta necessidade, a equipa de terapeutas da fala da ESSLei decidiu integrar o projeto da Widgit, uma empresa londrina dedicada à comunicação aumentativa e alternativa, que já tinha iniciado a criação de um produto de apoio à comunicação com vários países de todo o mundo", esclareceu Elsa Marta Soares.