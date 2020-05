Actualidade

A bolsa de Lisboa seguia em queda, acentuando a tendência da abertura e alinhada com as principais congéneres europeias, com as ações da Jerónimo Martins a caírem mais de 11% após apresentação de resultados.

Na quarta-feira, o índice de referência, o PSI20, encerrou com uma descida de 1,81%, que ficou em 4.077,15 pontos, em linha com as descidas acentuadas verificadas nas principais praças europeias.

Hoje, pelas 08:55, o PSI20 seguia em queda de 2,50% para 3.975,39 pontos, com 14 ações em baixa e quatro em alta.