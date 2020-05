Luanda Leaks

A empresária Isabel dos Santos afirmou hoje nada dever ao Estado angolano e voltou a acusar a Procuradoria-Geral da República de Angola de "mentir", usando provas forjadas para arrestar os seus bens e enganar a Justiça portuguesa.

A resposta de Isabel dos Santos surge hoje, através do seu gabinete de comunicação, depois de a Procuradoria-Geral da República (PGR) angolana desmentir alegações da empresária que, na terça-feira, acusou a justiça de Angola de usar um passaporte falso como prova para arrestar as suas contas bancárias e participações em empresas.

A PGR contrariou a versão de Isabel dos Santos, segundo a qual o arresto preventivo terá usado como prova um passaporte falsificado assinado pelo lutador de kung-fu Bruce Lee, já falecido, garantindo que o arresto "não teve como base qualquer documento de identificação, mas sim os documentos que atestavam o receio de dissipação do património" e que a cópia do passaporte em causa consta do processo porque a sua autenticidade estava a ser investigada.