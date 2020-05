Actualidade

A Agência Internacional de Energia (AIE) reviu hoje em alta as estimativas da procura mundial de petróleo que tinha feito em abril, ainda que mesmo assim preveja uma contração de 8,6% este ano face a 2019.

No relatório mensal, a AIE indicou que a mobilidade nos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), que é maior do que o anteriormente previsto, e o levantamento de medidas de contenção devido à pandemia da covid-19, justificam esta revisão em alta, que se deverá concentrar essencialmente no segundo trimestre.

Entre abril e junho, o consumo global de petróleo bruto será de 79,3 milhões de barris por dia, ou seja, mais 3,2 milhões de barris diários do que a própria AIE tinha estimado em abril.