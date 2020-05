Actualidade

A consultora Oxford Economics considerou hoje que a taxa de inflação em Moçambique deverá ficar nos 2,9% este ano e que a taxa de juro tem margem para descer de 11,25% para 11%.

"Moçambique é um importador da maioria dos bens de consumo e, consequentemente, uma moeda mais fraca é fortemente associada com preços mais altos; as perturbações na cadeia de distribuição e a consequente escassez de produtos devido ao impacto da pandemia do novo coronavírus vai fazer subir os preços temporariamente de certos produtos de consumo, e por isso prevemos uma inflação média de 2,9% este ano, ligeiramente acima dos 2,8% de 2019", escrevem os analistas.

Numa nota sobre a inflação no país, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, a Oxford Economics lembra que o metical desvalorizou-se 6% desde o início do ano e adianta que considera que existe margem para o banco central descer a taxa de juro de referência durante 2020.