Covid-19

Os diretores escolares pedem às autarquias que aumentem os horários dos transportes escolares, em especial nas zonas do interior, caso contrário os alunos terão de permanecer durante todo o dia nas escolas.

"Neste momento precisamos que as autarquias façam um esforço financeiro e dupliquem os transportes escolares que os alunos usam para ir e vir da escola, em especial no interior do país", disse o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, em declarações à Lusa.

Os diretores escolares lembram os milhares de alunos que vivem longe das escolas e precisam de usar transportes que, até agora, faziam apenas uma viagem de manhã e outra ao final da tarde.