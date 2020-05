Actualidade

O piloto espanhol Carlos Sainz Jr. vai representar a Ferrari no Mundial de Fórmula 1 de 2021, sendo substituído na McLaren pelo australiano Daniel Ricciardo, de saída da Renault, confirmaram hoje as escuderias italiana e britânica.

"Ainda tenho um ano importante com a McLaren Racing e espero voltar a competir com eles novamente nesta temporada [parcialmente suspensa devido à pandemia de covid-19]", disse na sua rede social Twitter o piloto espanhol, afirmando estar muito feliz por trabalhar com a Ferrari.

Carlos Sainz Jr., de 25 anos e filho do ex-piloto de ralis Carlos Sainz, presentemente na McLaren, assinou por dois anos com a Ferrari, para substituir o alemão Sebastian Vettel, antigo tetracampeão mundial, e fazer equipa com o monegasco Charles Leclerc.