Actualidade

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT) entregou hoje um pré-aviso de greve para 29 de maio, que abrange os trabalhadores dos CTT Expresso e dos CTT - Correios de Portugal.

O SNTCT informa, assim, o presidente do Conselho de Administração do CTT Expresso e a Comissão Executiva dos CTT - Correios de Portugal que os trabalhadores entrarão em greve geral "das 00:00 do dia 29/05/2020 até às 24:00 do dia 29/05/2020".

De acordo com o sindicato, os trabalhadores não aceitam a proposta de atribuição de um cartão de refeição como forma de pagamento do subsídio de alimentação, substituindo, assim, o pagamento no vencimento mensal por transferência bancária, como tem sido feito até ao momento.