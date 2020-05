Actualidade

O Santander Totta teve lucros de 118,9 milhões de euros no primeiro trimestre, menos 13,4% do que no mesmo período de 2019, divulgou hoje o banco.

Em conferência de imprensa à distância, o presidente executivo do Santander Totta, Pedro Castro e Almeida, disse que os resultados entre janeiro e março "mostram, por um lado, a resiliência da conta de exploração" do banco, enquanto, "por outro lado, ficam marcados pela prudência que se vai manter ao longo de todo o ano" devido à crise desencadeada pela covid-19.

Segundo o administrador financeiro, Manuel Preto, no primeiro trimestre foi feito um reforço de imparidades de crédito em 30 milhões de euros já antevendo perdas devido à crise.