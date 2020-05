Actualidade

O Governo da Hungria considerou hoje "dececionante" a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que o insta a libertar migrantes "retidos sem motivo válido" e acusou a UE de querer obrigá-lo a receber imigrantes.

"É [uma decisão] dececionante e em harmonia com a vontade de Bruxelas de que não possamos defender as nossas fronteiras com barreiras e deixemos entrar no país os imigrantes", disse o ministro da Presidência do Conselho de Ministros húngaro, Gergely Gulyas, numa conferência de imprensa online.

O ministro referia-se às cercas eletrificadas erigidas no outono de 2015 nas fronteiras com a Sérvia e a Croácia para impedir migrantes e refugiados de entrarem no território húngaro.